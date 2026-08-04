”Kan inte styra våldsbrott i Sverige på lång tid”

Gängtoppen Ali Shehab kommer inte lämnas ut till Sverige, eftersom han har irakiskt medborgarskap och landet inte lämnar ut sina egna medborgare, uppger Åklagarmyndigheten enligt TT.

Men livstidsdomen innebär att han ”inte kommer att kunna styra några våldsbrott i Sverige under mycket lång tid”, säger statsåklagare Helene Gestrin i ett pressmeddelande.

– Domen gör det tydligt att man inte ska tro att man kan sitta i Irak och styra brottslighet i ett annat land eftersom Irak kommer att ingripa.

Domen i Irak gäller inblandning i narkotikahandel. I Sverige är han häktad i sin utevaro, misstänkt för att ha beställt masskjutningen i Gävle förra året där flera personer skadades.