Skyttetränade kriminella – kan förlora polisjobbet
I våras avslöjade DN att en polis i Stockholm i över tio år extrajobbat på en skjutbana där grovt kriminella tränat. Nu kan han förlora jobbet, skriver tidningen.
Mannen förlorar sin placering i säkerhetsklass, vilket för poliser normalt innebär att man mister jobbet eftersom alla tjänster är säkerhetsklassade.
Polisen hade i åratal haft samtal med mannen och beordrat honom att sluta med extraknäcket. Trots att han fortsatte fick han behålla polisjobbet.
Justitieminister Gunnar Strömmer (M) beskrev avslöjandet som ”hårresande”.
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