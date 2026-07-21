Skyttetränade kriminella – kan förlora polisjobbet

I våras avslöjade DN att en polis i Stockholm i över tio år extrajobbat på en skjutbana där grovt kriminella tränat. Nu kan han förlora jobbet, skriver tidningen.

Mannen förlorar sin placering i säkerhetsklass, vilket för poliser normalt innebär att man mister jobbet eftersom alla tjänster är säkerhetsklassade.

Polisen hade i åratal haft samtal med mannen och beordrat honom att sluta med extraknäcket. Trots att han fortsatte fick han behålla polisjobbet.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) beskrev avslöjandet som ”hårresande”.