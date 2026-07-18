Piratkopierade vapen kopplas till allt fler dåd i Sverige

På bilden syns en Glock, som är ett av de märken som används vid piratkopiering.

Piratkopierade vapen har blivit en ny växande marknad bland gängkriminella i Sverige, visar en ny granskning från SvD.

Hösten 2025 gjorde polisen ett stort vapenbeslag i en studentlägenhet i Spånga i Stockholm. Det handlade om 22 stycken HS-pistoler och fyra Glock, många med samma serienummer.

– Ur ett straffrättsligt perspektiv jämställer vi det med att serienumret är utraderat, säger kriminalinspektör Johan Gustafson.

Det är problematiskt för polisen, eftersom vapnen inte kan spåras bakåt.

SvD har kunnat spåra samma serienummer som fanns på pistolerna i Spånga till åtta brottsplatser i Sverige och på totalt 32 olika piratkopierade pistoler.