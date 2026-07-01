Långa straff för svenskar i spansk smugglingshärva

Flera svenskar har dömts i en stor narkotika- och penningtvätthärva i Spanien, rapporterar tidningen Sydkusten. Svenskarna har enligt domen haft ledande roller i ett internationellt nätverk som smugglat hasch och sedan tvättat pengarna genom att köpa bland annat fastigheter och exklusiva klockor.

En man som pekas ut som ledare döms till 16 års fängelse. Enligt Expressen har han tidigare pekats ut som ett prioriterat mål av Europol.

En annan man får nio års fängelse. Han skriver i en kommentar till Expressen att han tänker överklaga.

”Jag kommer inte tillbringa en enda dag i fängelse”, skriver han.