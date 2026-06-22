Laser på månens sydpol ska hålla koll på klockan

Forskare vill placera ut en laser i kratrarna på månens sydpol som ser till att klockan går rätt på månen, rapporterar SVT Nyheter.

Det är mycket som ska funka när Nasas bas på månens sydpol väl är på plats. För att koordinera alla aktiviteter behöver månen exempelvis ett eget globalt navigationssystem, men för att det ska fungera måste satelliterna också ha en exakt gemensam tid. Det är inte alldeles lätt, eftersom tiden på månen går snabbare än på jorden. Om tiden går pyttelite fel kan det räcka för att navigationssystemet ska ge utslag som är flera kilometer fel, och därför krävs en mycket exakt tidshållare. Det hela ska lösas med ett ”optiskt atomur” där en ultrastabil laser håller koll på tickandet. Planen är att placera lasern på en plats där den kan jobba ostört, säger fysikern Jun Ye som varit med och utvecklat atomuret.

– I de permanent skuggade kratrarna vid månens sydpol har solens ljus inte nått på flera miljarder år, säger han.