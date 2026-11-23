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Flera olyckor har lett till köbildning i den tidiga måndagstrafiken i Jönköpings län. Bland annat har en lastbil kört igenom vajerräcket på E4 mellan Jönköping och Gränna och blivit stående i fel färdriktning, rapporterar Aftonbladet.

– Det verkar vara ett halt väglag, säger polisens presstalesperson Olle Älveroth.

Även på riksväg 31 mellan Jönköping och Nässjö går trafiken långsamt efter två olyckor under morgonen, skriver P4:s trafikredaktion. I det ena fallet körde en lastbil i diket, och i det andra voltade en personbil. Samtliga personer i fordonen var vakna och talbara när räddningspersonal anlände.