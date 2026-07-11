Lättare att övningsköra – kurs slopas: ”Helidiotiskt”

Regeringen vill göra det lättare att övningsköra och slopar från 1 augusti kravet på förare och handledare att gå en introduktionskurs. Rutinerade körskolläraren Tommy Samuelson är kritisk till reformen, som han befarar kommer leda till fler dödsolyckor.

– Det är helidiotiskt, säger han till Göteborgs-Posten och fortsätter:

– När jag är ute och kör med elever så ser jag många som beter sig dumt i trafiken, och de personerna är potentiella handledare.