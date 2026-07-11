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Övningskörningsskylt på bil. (Viktoria Bank / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Lättare att övningsköra – kurs slopas: ”Helidiotiskt”

Av Tomas Ekelund
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Regeringen vill göra det lättare att övningsköra och slopar från 1 augusti kravet på förare och handledare att gå en introduktionskurs. Rutinerade körskolläraren Tommy Samuelson är kritisk till reformen, som han befarar kommer leda till fler dödsolyckor.

– Det är helidiotiskt, säger han till Göteborgs-Posten och fortsätter:

– När jag är ute och kör med elever så ser jag många som beter sig dumt i trafiken, och de personerna är potentiella handledare.

Beslutet har även kritiserats av Sveriges trafikutbildares riksförbund
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Slopat krav på introduktionsutbildning för övningskörning (18 december)
www.regeringen.se
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