Lättare att övningsköra – kurs slopas: ”Helidiotiskt”
Regeringen vill göra det lättare att övningsköra och slopar från 1 augusti kravet på förare och handledare att gå en introduktionskurs. Rutinerade körskolläraren Tommy Samuelson är kritisk till reformen, som han befarar kommer leda till fler dödsolyckor.
– Det är helidiotiskt, säger han till Göteborgs-Posten och fortsätter:
– När jag är ute och kör med elever så ser jag många som beter sig dumt i trafiken, och de personerna är potentiella handledare.
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