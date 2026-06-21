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Den paramilitära gruppen PMF visar upp vapen som beslagtagits av IS i Irak. Arkivbild. (Hadi Mizban / AP)
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Ledare: ”De växlade mellan att hugga huvudet av folk och plocka ut svenska bidrag”

Av Tor Gasslander
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Många av Sveriges största ledarsidor ligger fortfarande i träda efter midsommar – och kanske den svenska genomklappningen i lördagens VM-match. En liten grupp tappra redaktioner håller dock fanan högt även på söndagen.

I Svenska Dagbladet skriver Hanne Kjöller att hon tycker att Ekot valt fel vinkel när de rapporterade om de nya sanktionsavgifterna för föräldrar som tagit ut vab fast de inte har rätt till det. Enligt Kjöller presenterades det som ett hot mot stressade småbarnsföräldrar som råkar göra fel, när det egentligen handlar om något helt annat.

”Som att föräldrar passar på att salta lönen med vab-pengar samtidigt som de jobbar. Eller om föräldrar som inte längre bor i Sverige, som de forna IS-resenärerna, som satt i Raqqa och växlade mellan att hugga huvudet av folk och att plocka ut svenska bidrag.”

DN skriver att klimatminister Romina Pourmokhtari (L) slagit sig för bröstet på grund av att utsläppen minskade förra året. Men ministern talar tyst om att utsläppen också ökade 2024 – vilket innebär att utsläppen förra året trots allt var högre än när regeringen tillträdde.

”Det var kanske inte det resultat som L ville ha. Men det var så det blev.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Anders Lindberg: Vi har det värsta läget för demokrati sedan 30-talet
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Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Det finns ingen anledning att se glaset som halvfullt
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Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Hanne Kjöller: Sveriges Radio ger missvisande bild
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Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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