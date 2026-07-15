Ledare: Lite talar för att Trump får ordning på Iran-röran

Det råder blandade ämnen bland dagens ledarsidor.

Att Donald Trump skickar sina kompisar för att förhandla fred med Iran i stället för erfarna diplomater bådar illa, skriver Expressens ledarsida.

”Om detta stämmer, är det skrämmande lite som talar för att Donald Trump ska få ordning på Iran-röran.”

Olof Ehrenkrona på SvD tycker att Trump har trampat i klaveret i och med svårigheterna att nå ett fredsavtal med Iran.

”Trumps oberäknelighet och brist på strategisk förmåga gör det inte värt att spekulera över hans bevekelsegrunder.”

Aftonbladets ledarsida fokuserar i stället på Moderaternas topppolitiker Dennis Wedin, som uppmanat följare att gå in på en hemsida för att räkna på hur mycket de skulle tappa på att ”bo nära en invandrare”, skriver Markus Alexandersson.

”Kampanjsidan är så vulgär att någon avsändare inte framgår. Men Socialdemokraterna är måltavla och språkbruket ligger nära Tidöpartiernas.”