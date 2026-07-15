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Donald Trump. (Julia Demaree Nikhinson /AP/TT / AP)
Irankriget

Ledare: Lite talar för att Trump får ordning på Iran-röran

Av Hannah Gustafsson
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Det råder blandade ämnen bland dagens ledarsidor.

Att Donald Trump skickar sina kompisar för att förhandla fred med Iran i stället för erfarna diplomater bådar illa, skriver Expressens ledarsida.

”Om detta stämmer, är det skrämmande lite som talar för att Donald Trump ska få ordning på Iran-röran.”

Olof Ehrenkrona på SvD tycker att Trump har trampat i klaveret i och med svårigheterna att nå ett fredsavtal med Iran.

”Trumps oberäknelighet och brist på strategisk förmåga gör det inte värt att spekulera över hans bevekelsegrunder.”

Aftonbladets ledarsida fokuserar i stället på Moderaternas topppolitiker Dennis Wedin, som uppmanat följare att gå in på en hemsida för att räkna på hur mycket de skulle tappa på att ”bo nära en invandrare”, skriver Markus Alexandersson.

”Kampanjsidan är så vulgär att någon avsändare inte framgår. Men Socialdemokraterna är måltavla och språkbruket ligger nära Tidöpartiernas.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Wedin (M) skräms med att bo nära invandrare
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Isobel Hadley-Kamptz: Måste luftkonditionering också bli ett offer för kulturkriget?
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Erik Zsiga: Maskiner hjälper människan
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Donald Trump gör USA till förlorare
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Joel Stade: Lägg ned halva högskolan
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Olof Ehrenkrona: USA klampar vidare i klaveret
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Tidö talar väl om ETS, men tungan är kluven
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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