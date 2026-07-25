Ledare: Nya rutiner behövs för att skydda Europa

Två personer blickar ut över eldinfernot som drabbat Gironde i sydvästra Frankrike.

De pågående storbränderna i Sydeuropa får spanska opinionsskribenter att efterlysa nya rutiner för att minska konsekvenserna av katastroferna. El País konstaterar att Spanien hittills i år haft tre gånger så många skogsbränder som andra år. Inget är därför viktigare än att ta fram nya strategier för att begränsa följderna:

”Traditionella metoder har blivit otillräckliga inför omfattningen av denna kris”.

Nya varningssystem, en anpassad skogsförvaltning och en utfasning av fossila bränslen är några punkter som myndigheterna bör se över, enligt skribenten.

Jordi Juan på Barcelonabaserade La Vanguardia skriver att Europa står inför en utmaning som kontinenten aldrig tidigare har behövt hantera.

”Det är dags att lyssna till experterna, forskare och räddningstjänst så att rätt förebyggande åtgärder kan sättas in”, skriver han.

”Ju snabbare vi agerar, desto färre katastrofala situationer kommer hända och desto mindre kommer vi behöva ångra”.