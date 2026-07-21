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Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) och statsminister Ulf Kristersson (M). (Lars Schröder/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Ledare: Regeringen utmålar sig som gnälliga förlorare

Av Matilda Glaser
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Regeringen är föremål för både kritik och analys på tisdagens ledarsidor.

Expressens liberala ledarsida uppmanar Ulf Kristersson (M) och regeringen att sluta vara bittra och självömkande i tider av svaga opinionssiffror och granskningar.

”Det vore beklagligt om den regering som vunnit så många viktiga segrar säckar ihop efter utfört värv och cementerar bilden av sig själv som gnällig förlorare.”

Markus Alexandersson, ledarskribent på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet, anser att Moderaterna inte borde vara förvånade över att Sverigedemokraterna flyttar fram positionerna i sin invandringspolitik när det står klart att de kommer släppas in i regeringen. Han syftar bland annat på SD-politikern Ludvig Asplings uttalande om att det finns ”för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen”.

Oberoende moderata Svenska Dagbladets ledarskribent Madina Refoi menar att de borgerliga partierna behöver hitta sin egen berättelse och vision om välfärden för att nå viktiga väljargrupper i höstens val.

”Det parti som lyckas flytta debatten från identitet till vardagens problem kommer att vinna mittenväljarna”, skriver hon.

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Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Tidöavtalet handlar ju om svenskhet Dousa
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Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Elias Rosell: Varför handlar valfrihet för högern alltid om att kunna välja just kött?
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Torun Nilsson: Alla måste inte bli miljardärer
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Nu måste Kristersson sluta att ynka sig
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Håkan Boström: Nina Larsson går vilse i manosfären
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Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Madina Refoi: Striden står om mittenväljarna
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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Valet 2026ValrörelsenLedarsvepetLedareUlf KristerssonLudvig AsplingSverigedemokraternaModeraternaPolitik