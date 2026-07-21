Ledare: Regeringen utmålar sig som gnälliga förlorare

Regeringen är föremål för både kritik och analys på tisdagens ledarsidor.

Expressens liberala ledarsida uppmanar Ulf Kristersson (M) och regeringen att sluta vara bittra och självömkande i tider av svaga opinionssiffror och granskningar.

”Det vore beklagligt om den regering som vunnit så många viktiga segrar säckar ihop efter utfört värv och cementerar bilden av sig själv som gnällig förlorare.”

Markus Alexandersson, ledarskribent på oberoende socialdemokratiska Aftonbladet, anser att Moderaterna inte borde vara förvånade över att Sverigedemokraterna flyttar fram positionerna i sin invandringspolitik när det står klart att de kommer släppas in i regeringen. Han syftar bland annat på SD-politikern Ludvig Asplings uttalande om att det finns ”för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen”.

Oberoende moderata Svenska Dagbladets ledarskribent Madina Refoi menar att de borgerliga partierna behöver hitta sin egen berättelse och vision om välfärden för att nå viktiga väljargrupper i höstens val.

”Det parti som lyckas flytta debatten från identitet till vardagens problem kommer att vinna mittenväljarna”, skriver hon.