Ledare: S flörtar med äldre – och vill slå in kilar i högern

Det var stora ord och känslor när Magdalena Andersson (S) talade i Almedalen på torsdagskvällen, men inte särskilt många svar på vad hennes parti faktiskt vill genomföra. Det skriver Di:s ledarskribent Tobias Wikström, som menar att talet bara innehöll ett tydligt besked.

”Att de som har jobbat extra många år borde få bättre pension. I övrigt nästan ingenting”, skriver Wikström.

I SvD hävdar samtidigt Karl Sigfrid att det är tydligt att Andersson försöker ”slå in en kil mellan Tidöhögern och näringslivshögern” genom att föreslå samarbete och konsensus mellan politiker, fackförbund och näringsliv.

”Kanske har hon hittat något här, för det händer trots allt då och då att företagsledare kritiserar regeringens kursändringar som ruckar på spelreglerna”, skriver Sigfrid.

I sitt tal pratade Andersson bland annat om kvaliteten på maten i svensk hemtjänst. Tillsammans med pensionerna är det frågor som riktar sig mot en tydlig målgrupp, menar DN:s Susanne Nyström – nämligen de äldre väljarna.

”Det är en formulering som funkar betydligt bättre på äldreboendet och verkstadsgolvet än på fritidsgården. Och uppriktigt talat funkar även Magdalena Andersson bättre där”, skriver Nyström.

Just förslaget om pensionerna hyllas av Markus Alexandersson på Aftonbladet, som menar att det är en reform som kan minska ekonomiska klyftor i samhället.

”Det märks att hon mer eller mindre redan nu vill inta rollen som en samlande kraft”, skriver Alexandersson.