Lego har i dag fabriker på tre kontinenter. Den nya fabriken i Portugal blir bolagets fjärde i Europa.

Den danska leksakstillverkaren Lego investerar en miljard euro, omkring 11 miljarder kronor, i en ny fabrik i Portugal. Satsningen ska möta den ökade efterfrågan i Europa, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Fabriken ska byggas i Estarreja och blir 115 000 kvadratmeter stor. Hela området blir 60 hektar – ungefär lika stort som 120 fotbollsplaner, enligt Lego. Produktionen väntas starta 2030.

Investeringen ska göras under flera år och väntas skapa över 1 000 jobb.

Lego har vuxit kraftigt de senaste 20 åren. Omsättningen har mer än tiofaldigats, från motsvarande omkring 12 miljarder kronor 2006 till 125 miljarder kronor i fjol.