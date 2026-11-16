Lars Leijonborg valspurtade i Stockholm, men blev invald för Skåne.

Lars Leijonborg gjorde oväntad comeback i toppolitiken när han kryssade sig in i riksdagen på ett Malmömandat. Stockholmaren fick fler röster än Liberalernas lokala förstanamn, Simon Chrisander, och lade därför beslag på valkretsens enda riksdagsmandat.

Nu har 77-åringen besökt valkretsen han formellt representerar, skriver Sydsvenskan.

– Malmö är ju underbart. Det är en skön stämning här på något sätt. Mångfalden bidrar väl med det, säger den forne partiledaren.