Moderaterna och Socialdemokraterna ska styra tillsammans i sju av Skånes 33 kommuner, rapporterar Sydsvenskan. Det är en stor skillnad jämfört med tidigare mandatperioder i länet.

I både Trelleborg och Kristianstad har Moderaterna lämnat samarbeten med Sverigedemokraterna för att göra gemensam sak med både Socialdemokraterna och Centerpartiet.

– Vi var överraskade över hur enkelt det var att komma överens om en gemensam plattform, säger Ulrika Tollgren, S-gruppledare i Kristianstad, till tidningen.