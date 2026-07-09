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Anaheim Ducks-svensken Leo Carlsson. (Mark J. Terrill /AP/TT / AP)
NHL 26/27

Leo Carlsson blir den bäst betalde NHL-spelaren hittills

Av Jacob Ruderstam
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Den svenske ishockeystjärnan Leo Carlsson har skrivit på ett nytt kontrakt med NHL-klubben Anaheim Ducks. Med start den kommande säsongen får 21-åringen över 173 miljoner kronor per säsong fram till 2031.

Kvällstidningarna rapporterar att han därmed blir den bäst betalde spelaren hittills i hockeyligan.

– Vi har extremt höga förväntningar på Leo. Vi tror verkligen att han kommer att fortsätta sin starka utvecklingskurva och bli en av de riktigt stora centerspelarna i ligan, säger ägarna Henry och Susan Samueli i ett uttalande.

Ducks erbjöd Carlsson kontraktet efter att konkurrenten Philadelphia Flyers kommit med ett stort bud.

Svensken stod för 67 poäng den gångna säsongen.

Tränaren: ”Väldigt glada över att ha Leo hos oss i fem år till”
www.nhl.com
Ägarna: ”Ett enkelt beslut”
Aftonbladet
Anaheim ställdes inför valet att matcha Philadelphias bud eller släppa Carlsson
Expressen
bakgrund
 
Leo Carlsson
Wikipedia (sv)
Leif Leo Olof Carlsson, född 26 december 2004 i Karlstad, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Anaheim Ducks i NHL. Carlsson draftades som andra spelare totalt av Ducks vid NHL Entry Draft 2023.
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