Leo Carlsson blir den bäst betalde NHL-spelaren hittills
Den svenske ishockeystjärnan Leo Carlsson har skrivit på ett nytt kontrakt med NHL-klubben Anaheim Ducks. Med start den kommande säsongen får 21-åringen över 173 miljoner kronor per säsong fram till 2031.
Kvällstidningarna rapporterar att han därmed blir den bäst betalde spelaren hittills i hockeyligan.
– Vi har extremt höga förväntningar på Leo. Vi tror verkligen att han kommer att fortsätta sin starka utvecklingskurva och bli en av de riktigt stora centerspelarna i ligan, säger ägarna Henry och Susan Samueli i ett uttalande.
Ducks erbjöd Carlsson kontraktet efter att konkurrenten Philadelphia Flyers kommit med ett stort bud.
Svensken stod för 67 poäng den gångna säsongen.
bakgrund
Leo Carlsson
Wikipedia (sv)
Leif Leo Olof Carlsson, född 26 december 2004 i Karlstad, är en svensk professionell ishockeyspelare som spelar för Anaheim Ducks i NHL. Carlsson draftades som andra spelare totalt av Ducks vid NHL Entry Draft 2023.
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