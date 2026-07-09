Leo Carlsson blir den bäst betalde NHL-spelaren hittills

Den svenske ishockeystjärnan Leo Carlsson har skrivit på ett nytt kontrakt med NHL-klubben Anaheim Ducks. Med start den kommande säsongen får 21-åringen över 173 miljoner kronor per säsong fram till 2031.

Kvällstidningarna rapporterar att han därmed blir den bäst betalde spelaren hittills i hockeyligan.

– Vi har extremt höga förväntningar på Leo. Vi tror verkligen att han kommer att fortsätta sin starka utvecklingskurva och bli en av de riktigt stora centerspelarna i ligan, säger ägarna Henry och Susan Samueli i ett uttalande.

Ducks erbjöd Carlsson kontraktet efter att konkurrenten Philadelphia Flyers kommit med ett stort bud.

Svensken stod för 67 poäng den gångna säsongen.