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Daniel Alfredsson lämnar Ottawa – för rivalen Toronto Maple Leafs. (Sean Kilpatrick / AP)
NHL 26/27

Ottawa-ikonen Alfredsson klar för rivalen Toronto

Av Jacob Ruderstam
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Den svenske hockeyikonen Daniel Alfredsson, som både varit lagkapten och tränare i Ottawa Senators, flyttar nu till rivalen Toronto Maple Leafs för att bli assisterande tränare.

”Även om jag hade önskat att han inte gick till en av våra största rivaler kommer Alfie alltid att vara en av oss, och dörren kommer alltid att stå öppen om han vill komma tillbaka”, säger Ottawa-ägaren Michael Andlauer i ett uttalande.

Alfredsson spelade i Ottawa i 17 säsonger och gjorde över 1 100 NHL-poäng för klubben.

Alfredssons tröja har hängts upp av Ottawa Senators
www.nhl.com
Svenske Mats Sundin är sportsligt ansvarig för Toronto
TT
Sportsnet hade uppgifter om flytten tidigare under kvällen
www.sportsnet.ca
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