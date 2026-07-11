Leo Carlssons drömkontrakt – och problemen som följer
Med en underskrift blev han världens bäst betalde ishockeyspelare. Svenske Leo Carlsson har skapat chockvågor genom NHL, men Anaheim-chefen Pat Verbeek säger sig inte vara orolig –…
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