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Sport

Leo Carlssons drömkontrakt – och problemen som följer

Leo Carlsson. (SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN)

Med en underskrift blev han världens bäst betalde ishockeyspelare. Svenske Leo Carlsson har skapat chockvågor genom NHL, men Anaheim-chefen Pat Verbeek säger sig inte vara orolig –…

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