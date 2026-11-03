Programledaren Linnéa Wikblad är tillbaka i ”Morgonpasset i P3” efter att en video på parhästen David Druid spridits på sociala medier – något som ledde till att hon uteblev från måndagens program. Det skriver Aftonbladet.

–⁠ Det som händer just nu, efter att de här videoklippen på vår kollega har spridits, är som de flesta förstår väldigt jobbigt. Och det är väldigt, väldigt jobbigt på väldigt många sätt, för väldigt många människor, säger hon i sändningen efter att ha adresserat ”elefanten i rummet”.

Det var i söndags som P3 meddelade att Druid skulle ta en paus från morgonprogrammet efter att ett klipp på programledaren fått stor spridning på sociala medier. I videon kan man höra honom säga nedsättande saker till en kvinna.