Lista: Sivers har utklassat alla på börsen första halvåret
Stockholmsbörsens breda index OMXSPI har i år stigit med drygt 5 procent. Men skillnaderna mellan aktierna är stora.
Överlägset bäst i år har halvledarbolaget Sivers Semiconductors gått, med en uppgång på över 1 500 procent. Aktien har hängt på den globala AI-haussen och handeln har enligt bedömare varit spekulationsdriven.
Tvåa på listan kommer läkemedelsbolaget Medivir, som steg i samband med finansmannen Carl Bennets intåg i bolaget i början av året.
Att serieförvärvaren Volati fallit med med 70 procent förklaras till stor del av att Salix Group knoppades av i början av juni. Aktien backade då med 50 procent på en dag men aktieägarna fick i stället aktier i Salix.
En annan stor förlorare är nätmodebolaget Nelly Group som är ner med 68 procent. Större delen av det fallet kom i samband med kvartalsrapporten i februari, som var en besvikelse.
Läs hela listan över de bästa och sämsta aktierna nedanför.
Bästa aktierna på Stockholmsbörsen i år
- Sivers Semiconductors +1 508 %
- Medivir +323 %
- Anoto Group +168 %
- Episurf Medical +131 %
- Nokia +115 %
- Cint Group +105 %
- Vestum +82 %
- NCAB Group +75 %
- Midsona +73 %
- Hexatronic +70 %
Kurserna avlästa 30 juni 13.30
Sämsta aktierna på Stockholmsbörsen i år
- Volati -70 %
- Nelly Group -68 %
- Oncopeptides -64 %
- Fastator -63 %
- Wästbygg -60 %
- Intrum -59 %
- Fagerhult Group -58 %
- EQL Pharma -57 %
- Hemnet Group -57 %
- Addnode Group -57 %
Kurserna avlästa 30 juni 13.30