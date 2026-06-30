Lista: Sivers har utklassat alla på börsen första halvåret

STOCKHOLM 20250411 Det har gått att hitta både guldkorn och riktiga sänken på Stockholmsbörsen i år. Illustrationsbild.

Stockholmsbörsens breda index OMXSPI har i år stigit med drygt 5 procent. Men skillnaderna mellan aktierna är stora.

Överlägset bäst i år har halvledarbolaget Sivers Semiconductors gått, med en uppgång på över 1 500 procent. Aktien har hängt på den globala AI-haussen och handeln har enligt bedömare varit spekulationsdriven.

Tvåa på listan kommer läkemedelsbolaget Medivir, som steg i samband med finansmannen Carl Bennets intåg i bolaget i början av året.

Att serieförvärvaren Volati fallit med med 70 procent förklaras till stor del av att Salix Group knoppades av i början av juni. Aktien backade då med 50 procent på en dag men aktieägarna fick i stället aktier i Salix.

En annan stor förlorare är nätmodebolaget Nelly Group som är ner med 68 procent. Större delen av det fallet kom i samband med kvartalsrapporten i februari, som var en besvikelse.

Läs hela listan över de bästa och sämsta aktierna nedanför.