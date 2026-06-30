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STOCKHOLM 20250411 Det har gått att hitta både guldkorn och riktiga sänken på Stockholmsbörsen i år. Illustrationsbild. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Dagens börs

Lista: Sivers har utklassat alla på börsen första halvåret

Av Magnus Eriksson
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Stockholmsbörsens breda index OMXSPI har i år stigit med drygt 5 procent. Men skillnaderna mellan aktierna är stora.

Överlägset bäst i år har halvledarbolaget Sivers Semiconductors gått, med en uppgång på över 1 500 procent. Aktien har hängt på den globala AI-haussen och handeln har enligt bedömare varit spekulationsdriven.

Tvåa på listan kommer läkemedelsbolaget Medivir, som steg i samband med finansmannen Carl Bennets intåg i bolaget i början av året.

Att serieförvärvaren Volati fallit med med 70 procent förklaras till stor del av att Salix Group knoppades av i början av juni. Aktien backade då med 50 procent på en dag men aktieägarna fick i stället aktier i Salix.

En annan stor förlorare är nätmodebolaget Nelly Group som är ner med 68 procent. Större delen av det fallet kom i samband med kvartalsrapporten i februari, som var en besvikelse.

Läs hela listan över de bästa och sämsta aktierna nedanför.

Bästa aktierna på Stockholmsbörsen i år

  1. Sivers Semiconductors +1 508 %
  2. Medivir +323 %
  3. Anoto Group +168 %
  4. Episurf Medical +131 %
  5. Nokia +115 %
  6. Cint Group +105 %
  7. Vestum +82 %
  8. NCAB Group +75 %
  9. Midsona +73 %
  10. Hexatronic +70 %

Kurserna avlästa 30 juni 13.30

Sämsta aktierna på Stockholmsbörsen i år

  1. Volati -70 %
  2. Nelly Group -68 %
  3. Oncopeptides -64 %
  4. Fastator -63 %
  5. Wästbygg -60 %
  6. Intrum -59 %
  7. Fagerhult Group -58 %
  8. EQL Pharma -57 %
  9. Hemnet Group -57 %
  10. Addnode Group -57 %

Kurserna avlästa 30 juni 13.30

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