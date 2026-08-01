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Litet flygplan har kraschat utanför Karlstad
Ett mindre bogserflygplan har kraschat på Karlstad airport, rapporterar SVT Nyheter Värmland. Planet ska vara helt utbrunnet, enligt räddningstjänsten.
– Det är en pågående räddningsinsats. En person var inuti planet. Ambulans, räddningstjänst och polis är på plats, säger Jörgen Hansson, assisterande flygräddningsledare, till GP.
Polisen ska ha larmats om olyckan vid 12-tiden.
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