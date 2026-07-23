Ljusröd öppning på börsen väntas

Efter rapporter från bland annat Nokia och Stora Enso under morgonen ser Stockholmsbörsen ut att öppna svagt nedåt. Terminshandeln hos IG Markets indikerar en öppning nedåt med 0,1 procent.

Oljepriset stiger till följd av oro kring utvecklingen i Mellanöstern, medan marknaden pustar ut efter en höjd investeringsplan från Google-ägaren Alphabet i techbjässens kvartalsrapport efter Wall Streets stängning i går. Börserna i Asien stiger mestadels.

Nokias vinst slog förväntningarna och bolaget upprepar sin helårsprognos.

Stora Ensos vinst kom in under förväntningarna och bolaget spår högre kostnader framöver.

Orderingången för Scanias ägare Traton steg med 44 procent i årstakt under det andra kvartalet.

Resultatet för bilserviceföretaget Meko kom in något under förväntan.

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