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Statliga LKAB krävs på “minst 180 miljoner” efter en oljeläcka i Kiruna, uppger Åklagarmyndigheten.

Enligt utredningen har två miljoner liter dieselolja läckt från en cistern på företagets område i Kiruna under nio månader 2021, står det i pressmeddelandet.

– Jag yrkar på minst 180 miljoner kronor i företagsbot, säger åklagare Christer B Jarlås.

Enligt åtalet pågår saneringsarbetet efter oljeläckan fortfarande, efter över fyra år.