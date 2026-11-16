LKAB krävs på ”minst 180 miljoner” efter oljeläcka
Statliga LKAB krävs på “minst 180 miljoner” efter en oljeläcka i Kiruna, uppger Åklagarmyndigheten.
Enligt utredningen har två miljoner liter dieselolja läckt från en cistern på företagets område i Kiruna under nio månader 2021, står det i pressmeddelandet.
– Jag yrkar på minst 180 miljoner kronor i företagsbot, säger åklagare Christer B Jarlås.
Enligt åtalet pågår saneringsarbetet efter oljeläckan fortfarande, efter över fyra år.
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