”Logistisk lockdown” ska skära av Krym från Ryssland
Den ryska resebloggaren Anna Bunina reste till Krym för att njuta av sevärdheter, vin och bilutflykter. I stället blev semestern en jakt på bensin. The New York Times skildrar hur…
The New York Times
Sending Fuel Trucks Up in Flames, Ukraine Tries to Cut Off Crimea
Scores of targeted attacks against supply routes,…
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