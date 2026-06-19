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Perspektiv på världen

”Logistisk lockdown” ska skära av Krym från Ryssland

A Ukrainian soldier prepares an interceptor drone during a Russia’s aerial attack at an undisclosed location, May 25. (Andrii Marienko/AP/TT)

Den ryska resebloggaren Anna Bunina reste till Krym för att njuta av sevärdheter, vin och bilutflykter. I stället blev semestern en jakt på bensin. The New York Times skildrar hur…

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The New York Times

Sending Fuel Trucks Up in Flames, Ukraine Tries to Cut Off Crimea

Scores of targeted attacks against supply routes,…

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