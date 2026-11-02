Sandra del Olmo hade bara för ett år sedan tagit upp kontakten med sin pappa efter föräldrarnas stökiga skilsmässa. Sista gången hon träffade sin pappa Eleuterio del Olmo var ett kort besök, innan han satte sig på höghastighetståget mot Córdoba.

Men han kom aldrig fram, skriver El Pais. Eleuterio del Olmo blev ett av de 69 dödsoffren i tågolyckan i Spanien förra veckan. Flera spanska medier har de senaste dagarna kunnat berätta om de offer som har identifierats efter katastrofen.

Bland de döda fanns även den 36-årige lokföraren Antonio Acedo som snart skulle bli pappa, skriver El Mundo. Han beskrivs som en hjälte efter att ha förhindrat en ännu allvarligare olycka eftersom han valde att bromsa tåget efter ett tekniskt fel.

Även forskaren och tvåbarnsmamman Marta Shahbazi Alonso dog i olyckan när hon var på väg för att ta emot ett pris för sina vetenskapliga upptäckter.

I vagn sju satt 40-åriga Alexandra García Bartolomé. Hon arbetade som arkitekt och skulle till Sevilla för jobb. Bara 20 minuter innan olyckan pratade hon med sin familj i telefon.