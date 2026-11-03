Spaniens transportminister Óscar Puente avgår efter årets två dödliga tågolyckor, rapporterar spanska medier.

– En transportminister i ett land som Spanien kan inte sitta kvar efter två olyckor på mindre än ett år, säger han enligt El País.

Pressen på honom att avgå har varit hård sedan katastrofen förra veckan, då 69 personer dog när ett höghastighetståg körde in i ett stillastående tåg söder om Madrid.

I januari dog 46 personer när två tåg kolliderade utanför Córdoba. Även då var Puente transportminister.

Så sent som i fredags vägrade han avgå, trots uppmaningarna.

– Min plikt nu är inte att diskutera om jag ska sitta kvar eller inte, utan att lösa problemet, ta reda på vad som hände och ge tydliga förklaringar, sa han vid en pressträff.