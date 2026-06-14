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Elisabeth Svantesson på Finansdepartementets takterass. (Jessica Gow / TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

M lovar slopa skatten på busskortet: ”Klimatfråga”

Av Kinga Sandén
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Moderaterna går till val på skattefria kollektivtrafikkort för alla jobbpendlare. Det rapporterar DI.

Förslaget innebär att den som får månadskort av arbetsgivaren slipper betala förmånsskatt. Arbetsgivaren slipper arbetsgivaravgift på beloppet.

Partiet lovar också att införa ”arbetslinjer” i Stockholm; busslinjer direkt till stora arbetsplatser. Företag ska kunna samfinansiera trafiken för sina anställdas behov.

– Det är både en klimatfråga och en rättvisefråga, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) till tidningen.

Reformen väntas kosta runt 5 miljarder kronor per år och ska finansieras med effektiviseringar i offentlig sektor.

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