USA varnar Madagaskar för att fortsätta stärka banden med Ryssland. Det rapporterar BBC.

Sedan militären 2025 tog över makten i det östafrikanska landet så har det militära samarbetet med Ryssland stadigt utökats. Bland annat har man försett Madagaskar med vapen och militära instruktörer. Landets läge i Indiska oceanen är strategiskt viktigt ur ett globalt handelsperspektiv.

– Läget är extremt viktigt [...] Vi är bekymrade över att Ryssland vill expandera Sahelmodellen över kontinenten, säger amerikanske generalen John Brennan.

Med Sahelmodellen menas samarbetet mellan militärjuntorna i Mali, Burkina Faso och Niger som alla har täta band till Ryssland.