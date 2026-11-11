Två månader efter att överste Michael Randrianirina tagit makten i Madagaskar i oktober 2025 så syntes de första tecknen på landets nya relation till Ryssland. Det rapporterar flera medier.

Då anlände den första militära hjälpen från Vladimir Putin, bestående av drönare och skjutvapen. En kort tid senare klev Randrianirina på ett specialchartrat privatplan som förde honom till det första personliga mötet med den ryske presidenten. Därefter har banden mellan länderna blivit allt fler och starkare. Utöver det militära samarbetet har till exempel ett ryskt kulturcenter öppnat i huvudstaden Antananarivo där flera kurser i ryska arrangeras.