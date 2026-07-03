Madonna hyllas: ”Revansch på alla oss som tvivlat”

Madonnas nya album ”Confessions II” är hennes bästa på årtionden. Det är en rad recensenter eniga om.

”Drottningarnas drottning av pop visar hur dramatiskt och extatiskt ett dansgolv kan vara”, konstaterar Rolling Stones Rob Sheffield.

The Guardians Alexis Petridis skriver att Madonna nu återvänder till den klassiska danspop hon är mest hemma inom. Även om han saknar en riktig hit konstaterar han att albumet mycket väl kan locka tillbaka en del fans som övergett Madonna under senare tid.

”Det är en försoning med det förflutna som bådar gott för hennes framtid”, skriver han om skivan.

SvD:s Andres Lokko beskriver skivan som Madonnas revansch på ”alla oss som har vågat tvivla på hennes dokumenterat ojämförliga swag”.