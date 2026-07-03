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Omslaget till Confessions II. (/AP/TT / AP)
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Madonna hyllas: ”Revansch på alla oss som tvivlat”

Av Anders Hovne
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Madonnas nya album ”Confessions II” är hennes bästa på årtionden. Det är en rad recensenter eniga om.

”Drottningarnas drottning av pop visar hur dramatiskt och extatiskt ett dansgolv kan vara”, konstaterar Rolling Stones Rob Sheffield.

The Guardians Alexis Petridis skriver att Madonna nu återvänder till den klassiska danspop hon är mest hemma inom. Även om han saknar en riktig hit konstaterar han att albumet mycket väl kan locka tillbaka en del fans som övergett Madonna under senare tid.

”Det är en försoning med det förflutna som bådar gott för hennes framtid”, skriver han om skivan.

SvD:s Andres Lokko beskriver skivan som Madonnas revansch på ”alla oss som har vågat tvivla på hennes dokumenterat ojämförliga swag”.

Recensenternas snittbetyg: 4 av 5

Snittbetyget baseras på 5 av 6 recensioner eftersom alla inte sätter betyg.

Andres Lokko: Madonnas revansch på alla som tvivlat
recension · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg
Anton Bennebrant: Madonna äger sin ålder på nya skivan
recension · Sveriges Radio
Alex Petridis: En nostalgisk resa, det mest vitala på årtionden
recension · www.theguardian.com
Rob Sheffield: Hennes bästa album på 20 år
recension · Variety
Shaad D’Souza: Madonna är tillbaka, och i toppform
recension · pitchfork.com
Mark Savage: En hypnotisk dansgolvsodyssé
recension · BBC

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