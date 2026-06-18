Magkänslan sågas – nu tar AI plats i rekryteringen
Den klassiska jobbintervjun är på väg att få konkurrens av AI, spel och VR-simuleringar. Många rekryteringar påverkas fortfarande av magkänsla och ostrukturerade samtal, trots att…
The Wall Street Journal
The Job Interview Is Broken. Here’s How AI Could Actually Fix It.
Since human gut instinct is a terrible predictor o…
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