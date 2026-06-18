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Innovation & framtid

Magkänslan sågas – nu tar AI plats i rekryteringen

Expect AI-powered interviews to also become more routine. (Shutterstock)

Den klassiska jobbintervjun är på väg att få konkurrens av AI, spel och VR-simuleringar. Många rekryteringar påverkas fortfarande av magkänsla och ostrukturerade samtal, trots att…

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The Wall Street Journal

The Job Interview Is Broken. Here’s How AI Could Actually Fix It.

Since human gut instinct is a terrible predictor o…

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