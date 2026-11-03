Sommarens sjukdomsutbrott kopplat till färdighackad sallad som innehöll parasiten cyclospora har påverkat snabbmatskedjan Taco Bell kraftigt. Det rapporterar Bloomberg.

I juli fick över 100 personer i USA vårdas på sjukhus med kraftiga magsmärtor och diarré på grund av salladen.

Taco Bells försäljning under tredje kvartalet sjönk med 4 procent jämfört med samma period 2025, vilket var en högre siffra än marknaden hade förväntat sig.

Kedjan har därefter försökt att locka tillbaka kunderna med olika rabatterbjudanden liksom lanserat reklamkampanjer med exempelvis den amerikanska sångerskan Olivia Rodrigo.