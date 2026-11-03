Magsjukan får Taco Bells försäljning att rasa
Sommarens sjukdomsutbrott kopplat till färdighackad sallad som innehöll parasiten cyclospora har påverkat snabbmatskedjan Taco Bell kraftigt. Det rapporterar Bloomberg.
I juli fick över 100 personer i USA vårdas på sjukhus med kraftiga magsmärtor och diarré på grund av salladen.
Taco Bells försäljning under tredje kvartalet sjönk med 4 procent jämfört med samma period 2025, vilket var en högre siffra än marknaden hade förväntat sig.
Kedjan har därefter försökt att locka tillbaka kunderna med olika rabatterbjudanden liksom lanserat reklamkampanjer med exempelvis den amerikanska sångerskan Olivia Rodrigo.
bakgrund
Taco Bell
Wikipedia (en)
Taco Bell Corporation, doing business as Taco Bell, is an American multinational chain of fast food restaurants founded in 1962 by Glen Bell (1923–2010) in Downey, California. Taco Bell is a subsidiary of Yum! Brands, Inc., who are also the owners of sister brand KFC. The restaurants serve a variety of Mexican-inspired foods, including tacos, burritos, quesadillas, nachos, novelty, and specialty items, and a variety of "value menu" items. As of 2023, Taco Bell serves over two billion customers each year, at 8,212 restaurants, more than 94 percent of which are owned and operated by independent franchisees and licensees. PepsiCo purchased Taco Bell in 1978. PepsiCo spun off its restaurants division in 1997 as Tricon Global Restaurants; in 2002 it changed its name to Yum! Brands.
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