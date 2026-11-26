Räddningsarbetare i den colombianska staden Cali den 16 augusti.

Malariafallen ökar kraftigt på landsbygden i Colombia efter den förödande jordbävningen i augusti, rapporterar The Telegraph.

335 personer dog, 4 500 skadades och flera byar förstördes i skalvet.

I år har närmare 75 000 fall av malaria upptäckts i landet, varav 40 procent i det hårt drabbade Chocó, regionen vid skalvets epicentrum.

Myggburna sjukdomar har ökat i Chocó med 46 procent jämfört med förra året. Eftersom skalvet inträffade under regnsäsongen har vatten samlats i och kring skadade byggnader, vilket ger myggorna goda förutsättningar att föröka sig.

– Eftersom vi nu ser kollapsade och förstörda byggnader tvingas familjer sova utomhus under trånga förhållanden. Hälso- och sjukvårdssystemet är överbelastat, säger Maria Liévano, chef för Save the children i Colombia, till tidningen.

Hjälporganisationer försöker nu i rask takt stoppa spridningen genom att dela ut myggnät, testkit och läkemedel.