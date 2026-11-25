Liverpool besegrade Club Brügge i kvällens Champions League-möte.

Alexander Isak slog till direkt och gav Liverpool ledningen i 13:e minuten. Svensken fyllde sedan på genom att chippa bollen över målvakten och gjorde därmed sitt tredje mål i turneringen.

– Avslutet är av högsta klass, sa kommentatorn Anders Bjuhr i Viaplay.

Matchen slutade 3–0 och segern placerar Liverpool på femte plats i tabellen.