Målsuccé för Isak – chippade bollen: ”Högsta klass”
Liverpool besegrade Club Brügge i kvällens Champions League-möte.
Alexander Isak slog till direkt och gav Liverpool ledningen i 13:e minuten. Svensken fyllde sedan på genom att chippa bollen över målvakten och gjorde därmed sitt tredje mål i turneringen.
– Avslutet är av högsta klass, sa kommentatorn Anders Bjuhr i Viaplay.
Matchen slutade 3–0 och segern placerar Liverpool på femte plats i tabellen.
Kvällens resultat
Liverpool–Club Brügge: 3–0
Sporting–Manchester United: 2–2
Bayern München–Lille: 1–2
Paris Saint Germain–Roma: 2–2
Barcelona–Sabah Masazir: 4–1
Villareal–SK Slavia Prag: 1–0
Inter–VfB Stuttgart: 2–1
Atlético Madrid–Viking: 2–1
Sjakhtar Donetsk–Fenerbache: 0–1
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