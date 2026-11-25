Manchester United såg ut att gå mot vinst borta mot Sporting Lissabon – men en målvaktstabbe ställde till det. Det rapporterar Sportbladet.

Uniteds målvakt tappade en enkel höjdboll som hamnade hos Luis Suarez. Han tog tillfället i akt och kvitterade till 2–2 på en cykelspark.

Strax därefter var det Sportings målvakt som tappade bollen som gick in i mål. Men 3–2-målet dömdes bort genom VAR.

Tidigare i matchen gjorde Uniteds Bruno Fernandes 2–1 på ett märkligt sätt. Ett distansskott som såg ut att vara ett enkelt uppdrag för målvakten studsade på en grästuva, bytte riktning och studsade i en båge in i mål.

– Det är helt sjukt. Är det AI eller? Försöker de lura oss?, sa Fredrik Ljungberg i Viaplay.