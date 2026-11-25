Målvaktstabbe rånade Manchester United på segern
Manchester United såg ut att gå mot vinst borta mot Sporting Lissabon – men en målvaktstabbe ställde till det. Det rapporterar Sportbladet.
Uniteds målvakt tappade en enkel höjdboll som hamnade hos Luis Suarez. Han tog tillfället i akt och kvitterade till 2–2 på en cykelspark.
Strax därefter var det Sportings målvakt som tappade bollen som gick in i mål. Men 3–2-målet dömdes bort genom VAR.
Tidigare i matchen gjorde Uniteds Bruno Fernandes 2–1 på ett märkligt sätt. Ett distansskott som såg ut att vara ett enkelt uppdrag för målvakten studsade på en grästuva, bytte riktning och studsade i en båge in i mål.
– Det är helt sjukt. Är det AI eller? Försöker de lura oss?, sa Fredrik Ljungberg i Viaplay.
Kvällens resultat
Liverpool–Club Brügge: 3–0
Sporting–Manchester United: 2–2
Bayern München–Lille: 1–2
Paris Saint Germain–Roma: 2–2
Barcelona–Sabah Masazir: 4–1
Villareal–SK Slavia Prag: 1–0
Inter–VfB Stuttgart: 2–1
Atlético Madrid–Viking: 2–1
Sjakhtar Donetsk–Fenerbache: 0–1