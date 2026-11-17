Man åtalas för terror efter brand hos judisk kvinna
En 23-årig man åtalas för terrorbrott efter att han under en natt i maj 2024 anlagt en brand i en fastighet i Köpenhamn, där en judisk kvinna bodde. Det uppger den danska åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.
Åklagarmyndigheten yrkar på att mannen ska dömas till fängelse, fråntas sitt medborgarskap och utvisas.
– Det är vår bedömning att de handlingar som åtalet gäller utgör ett angrepp på grundläggande mänskliga rättigheter och samhällsvärderingar i Danmark, säger statsåklagare Marie Bindslev enligt DR.
Mannens försvarsadvokat uppger att han erkänner att han anlagt branden, men nekar till att det ska röra sig om terrorbrott. Rättegången inleds på måndag.
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