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Arkivbild av beväpnad tysk polis. (Karl-Josef Hildenbrand /AP/TT / AP)
Utrikes

Man död under bankrån i Tyskland

Av Hedda Hallsenius
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En man har dött efter att ha tagits gisslan under ett bankrån i tyska Regensburg, rapporterar Bild.

Rånet inleddes strax före 15, enligt tysk polis. Den misstänkte gärningsmannen tros vara beväpnad med kniv, och befinner sig fortfarande inne i banken.

En man evakuerades från byggnaden och fördes till sjukhus med livshotande skador. Hans liv gick inte att rädda. Enligt uppgifter till Bild var han anställd på banken.

Polisen har inte mottagit några villkor från gärningsmannen, och motivet till dådet är därför oklart.

Ytterligare en person ska ha evakuerats från banken
www.bild.de
Regensburg ligger i östra Bayern
www.dw.com
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