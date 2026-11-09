Man häktad efter mordet i Krokom – kände offret
En man i 30-årsåldern har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord i Föllinge i Krokoms kommun. Det meddelar åklagaren.
”Nu fortsätter utredningen med flera utredningsåtgärder som förhör, analys och genomgång av beslag samt tekniska undersökningar och analyser.”
Det var i fredags som en man i samma ålder hittades död. De båda männen kände varandra sedan tidigare och det finns ingen annan misstänkt i ärendet.
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