En man i 20-årsåldern har förts till sjukhus efter att han fått starkström i sig under ett arbete på Arlanda flygplats, skriver polisen på sin hemsida.

Mannen var vaken och talbar efter olyckan, och fick omedelbart vård av en akutsjuksköterska på plats innan han fördes till sjukhus.

Polisen har upprättat en anmälan om arbetsmiljöbrott och vållande till kroppsskada.