Man hittad skadad i skog i Karlskrona – en gripen
En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter att en jämnårig man hittats skadad i ett skogsområde i Karlskrona, rapporterar SVT Nyheter Blekinge.
Den skadade mannen ska ha blivit skuren flera gånger med ett vasst föremål. Han fördes till sjukhus med ambulans, men hans skador är inte livshotande.
– Viktigt att säga är att vi ser det här som en isolerad händelse mellan två personer, säger polisens presstalesperson Patric Fors.
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