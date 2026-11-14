En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mordförsök efter att en jämnårig man hittats skadad i ett skogsområde i Karlskrona, rapporterar SVT Nyheter Blekinge.

Den skadade mannen ska ha blivit skuren flera gånger med ett vasst föremål. Han fördes till sjukhus med ambulans, men hans skador är inte livshotande.

– Viktigt att säga är att vi ser det här som en isolerad händelse mellan två personer, säger polisens presstalesperson Patric Fors.