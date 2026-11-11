Man trakasserade SD-topp – får kontaktförbud
En utesluten partimedlem förbjuds att kontakta SD-toppen Tobias Andersson efter att ha trakasserat honom i flera år, rapporterar TV4 Nyheterna.
– Jag tycker att det är väntat och rimligt, säger Andersson.
Mannen blev medlem i SD 2014 och uteslöts av partistyrelsen 2022. Han ska ha beskyllt Andersson för uteslutningen. Han misstänks också för ofredande och har polisanmälts för förtal av Andersson.
Enligt Åklagarkammaren finns det risk att mannen ”kommer att begå brott, förfölja, otillbörligt övervaka eller på annat sätt allvarligt trakassera Andersson”.
bakgrund
Tobias Andersson
Wikipedia (sv)
Tobias Joachim Friden Andersson, född 7 maj 1996 i Götlunda församling i Skaraborgs län, är en svensk politiker (sverigedemokrat). Han var nationell talesperson för Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna SDU sedan starten den 1 oktober 2015 fram till och med 14 oktober 2022. Han är riksdagsledamot sedan valet 2018, sedan 2019 ledamot av partistyrelsen och var 2022–2026 ordförande för riksdagens näringsutskott.
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