En utesluten partimedlem förbjuds att kontakta SD-toppen Tobias Andersson efter att ha trakasserat honom i flera år, rapporterar TV4 Nyheterna.

– Jag tycker att det är väntat och rimligt, säger Andersson.

Mannen blev medlem i SD 2014 och uteslöts av partistyrelsen 2022. Han ska ha beskyllt Andersson för uteslutningen. Han misstänks också för ofredande och har polisanmälts för förtal av Andersson.

Enligt Åklagarkammaren finns det risk att mannen ”kommer att begå brott, förfölja, otillbörligt övervaka eller på annat sätt allvarligt trakassera Andersson”.