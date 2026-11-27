Här öppnar polisen den hemliga luckan under lekplatsen.

Den spanska polisen har hittat 1 954 marijuanaplantor i en underjordisk odling under en lekplats i Granada. Det rapporterar Diario Vasco.

I flera videor syns hur lekplatsens konstgräsbeklädda golv lyfts upp och blottar en ramp där bilar kan köra ner i en enorm bunker med belysning, ventilation, termostat och de mer än manshöga plantorna i prydliga rader.

Fem personer har gripits misstänkta för att ha drivit den industriella odlingen.