Marijuanaodling hittad under lekplats i Spanien
Den spanska polisen har hittat 1 954 marijuanaplantor i en underjordisk odling under en lekplats i Granada. Det rapporterar Diario Vasco.
I flera videor syns hur lekplatsens konstgräsbeklädda golv lyfts upp och blottar en ramp där bilar kan köra ner i en enorm bunker med belysning, ventilation, termostat och de mer än manshöga plantorna i prydliga rader.
Fem personer har gripits misstänkta för att ha drivit den industriella odlingen.
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