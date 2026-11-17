Ytterhögerledaren Marine Le Pen lovar att sänka pensionsåldern igen, om hon får makten efter franska valet i början av nästa år. Det rapporterar Reuters.

Sittande presidenten Emmanuel Macron har drivit igenom att pensionsåldern ska höjas från 62 till 64 år. Marine Le Pen, vars parti Nationell samling har störst stöd i opinionsmätningarna, säger att hon vill sänka den till 60-62 år.

Hon vill också starta en pensionsfond för att finansiera sänkningen.