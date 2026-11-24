Frankrikes president Emmanuel Macron överväger att skriva in ett utgiftstak i grundlagen för att lugna investerarna.

Frankrike ser ut att slippa hårdare budgetkrav från EU trots växande statsskuld och budgetunderskott, rapporterar Bloomberg. Enligt EU:s ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis följer landets utgiftsplaner vad man tidigare kommit överens om.

EU-kommissionen räknar med att Frankrikes budgetunderskott når 5,5 procent av BNP i år – långt över EU:s gräns på 3 procent.

Samtidigt varnar Europeiska centralbanken för att investerarnas oro över statsskulden kan göra det dyrare för Frankrike att låna pengar och därmed förvärra landets ekonomiska problem, skriver Reuters.

EU-kommissionens bedömning måste fortfarande godkännas av medlemsländernas finansministrar.