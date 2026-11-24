EU ger Frankrike andrum trots växande skuld
Frankrike ser ut att slippa hårdare budgetkrav från EU trots växande statsskuld och budgetunderskott, rapporterar Bloomberg. Enligt EU:s ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis följer landets utgiftsplaner vad man tidigare kommit överens om.
EU-kommissionen räknar med att Frankrikes budgetunderskott når 5,5 procent av BNP i år – långt över EU:s gräns på 3 procent.
Samtidigt varnar Europeiska centralbanken för att investerarnas oro över statsskulden kan göra det dyrare för Frankrike att låna pengar och därmed förvärra landets ekonomiska problem, skriver Reuters.
EU-kommissionens bedömning måste fortfarande godkännas av medlemsländernas finansministrar.
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