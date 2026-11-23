Frankrikes president Emmanuel Macron föreslår att en ”gyllene regel” gällande budgeten ska grundlagsfästas. Det rapporterar Reuters.

Landet har gått med budgetunderskott i över 50 år, och det har börjat oroa marknaden som nu kräver allt högre ränta för att låna ut pengar till franska staten.

– Om det fortfarande är turbulent i januari kan det vara värt att överväga en finanspolitisk gyllene regel av det slag som föreslogs 2011, säger Macron till Le Figaro.

Reformen från 2011 trädde aldrig i kraft. Den skulle innebära att regeringar tvingas följa fleråriga mål för statens utgifter, inkomster och budgetsaldo.