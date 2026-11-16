Arkivbild från 25 oktober: Le Pen under ett tal.

Frankrike kommer inte att ge något ytterligare ekonomiskt stöd till Ukraina om Marine Le Pen vinner vårens presidentval. Det meddelar ytterhögerpartiet Nationell samlings ledare efter ett möte med Ukrainas ambassadör i Paris under måndagen, enligt Le Parisien.

”Skicket Frankrikes statsfinanser är i tillåter inte ekonomiskt stöd till Ukraina under de kommande månaderna”, skriver Le Pen i ett uttalande.

Hon betonar samtidigt att befintliga åtaganden gentemot Ukraina kommer att fullföljas och att stöd i form av exempelvis humanitärt bistånd och diplomati kommer att fortsätta.

Le Pen leder för tillfället i opinionen inför presidentvalet där Emmanuel Macrons efterträdare ska väljas, skriver AFP.