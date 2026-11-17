Frankrikes skakiga statsfinanser kommer inte få någon stor skjuts av tillväxten i år, om EU:s prognos slår in. Tidigare trodde kommissionen att ekonomin skulle växa 0,8 procent i år, men det har nu justerats ner till 0,4 procent. Bara Irland och Rumäniens tillväxt väntas bli lägre.

Landet dras med ett budgetunderskott som väntas bli 5,5 procent. Samtidigt fortsätter protesterna i Frankrike som handlar om förbättrade levnadsvillkor, skolor och pensioner, något som sätter ytterligare press på att sätta en expansiv budget för 2027.

Tillväxten för hela EU väntas bli 1,4 procent i år, i stället för 1,1 procent som kommissionen spådde i prognosen i maj.