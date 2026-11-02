Brandkåren på plats på restaurangen Studio Canteen på måndagsmorgonen. Till höger Marion Ringborg i köket.

Kocken Marion Ringborg väcktes på måndagsmorgonen av att telefonen ringde.

– Det forsar vatten ur din restaurang, sa en röst i andra änden.

När hon kom till den lilla verksamheten på Sveavägen i Stockholm stod det ganska snart klart att hon var ett av offren för den hackerattack som drabbat frysar i flera europeiska länder på måndagsmorgonen.

Temperaturen i restaurangens två walk-in-frysar hade stigit så högt att sprinklersystemen gått i gång, och vattnet forsade mycket riktigt bokstavligen ut.

– Det var dyr tonfisk, löjrom [...] ingredienser till event vi skulle ha i veckan. Allt är förstört, säger Marion Ringborg till Omni.

Vad totalkostnaden blir för hennes verksamhet vet hon inte än. Klart är i alla fall att det kan bli mycket svårare att bära för en liten restaurang än en stor matvarukedja, säger hon.

– Det är jättetråkigt för dem också förstås, men för oss blir ju priset så otroligt mycket högre.