Kocken Marion väcktes av telefonen: ”Det forsar vatten ur din restaurang”
Kocken Marion Ringborg väcktes på måndagsmorgonen av att telefonen ringde.
– Det forsar vatten ur din restaurang, sa en röst i andra änden.
När hon kom till den lilla verksamheten på Sveavägen i Stockholm stod det ganska snart klart att hon var ett av offren för den hackerattack som drabbat frysar i flera europeiska länder på måndagsmorgonen.
Temperaturen i restaurangens två walk-in-frysar hade stigit så högt att sprinklersystemen gått i gång, och vattnet forsade mycket riktigt bokstavligen ut.
– Det var dyr tonfisk, löjrom [...] ingredienser till event vi skulle ha i veckan. Allt är förstört, säger Marion Ringborg till Omni.
Vad totalkostnaden blir för hennes verksamhet vet hon inte än. Klart är i alla fall att det kan bli mycket svårare att bära för en liten restaurang än en stor matvarukedja, säger hon.
– Det är jättetråkigt för dem också förstås, men för oss blir ju priset så otroligt mycket högre.