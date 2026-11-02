Kasserad mat i stora sopsäckar på en matvarubutik i Stockholm.

Mängder av mat kastas efter nattens larm om att frysarna hackats i flera svenska matvarubutiker.

– Just nu håller vi på att tömma frysarna, finns inte så mycket mer att göra, säger en butikschef till SVT Nyheter.

Bilder från de drabbade butikerna visar sopsäckar fyllda med förstörd mat och varningsmeddelanden som satts upp på frysarna.

Ica-stammisen Christel Jönsson i Sjöbo är bedrövad.

– Jag vill nästan inte se det, jag vill bara gå ut från affären. Det är fruktansvärt, säger hon till TV4 Nyheterna.