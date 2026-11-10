Hotbilden mot Sverige skärps. Det säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, på en pressträff.

Han säger att Ryssland är mer benäget att genomföra förstörande cyberangrepp, samtidigt som främmande makt riktar in sig på el, vatten och värme.

Förra veckan drabbades ett 30-tal matbutiker och restauranger i Sverige av cyberattacker där temperaturer i frysar höjdes. Mat för tusentals kronor fick kastas. Liknande attacker skedde i bland annat Nederländerna och Luxemburg.

– Det går inte att fastställa vem eller vilka som ligger bakom angreppen. Det pågår analyser kring det, säger John Billow, chef för Nationellt cybersäkerhetscenter.

Däremot har man konstaterat att de flesta hade system från samma tillverkare med äldre modeller. Inte heller har några utpressningsförsök gjorts.

Enligt Bohlin är det oklart om samma aktörer ligger bakom attackerna mot Europa, som i Frankrike.